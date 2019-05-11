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5 ведущих международных VPN-сервисов официально отказались сотрудничать с Роскомнадзором и присоединяться к реестру запрещенных им сайтов. Это решение NordVPN, TorGuard, VyprVPN, OpenVPN и VPN Unlimited мотивировали желанием защитить безопасность, конфиденциальность, а также право на информацию своих пользователей, угрозу которым представляет политика РКН.

Ведущие VPN-сервисы отказались помогать Роскомнадзору строить «железный занавес вокруг России». По многочисленным слухам и информации Телеграм-канала «Футляр от виолончели», внутри РКН уже успели сформироваться полноценные расценки на внесудебную блокировку страницы любого сайта, содержащей «нежелательную» информацию.

Так, в середине марта 2019 года, незаконной внесудебной блокировке был подвергнут информационный портал VistaNews, опубликовавший серию расследований, касающихся деятельности российских банков.