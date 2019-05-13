За взятки? Роскомнадзор за месяц заблокировал более 3227 сайтов

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Март выдался активным месяцем для представителей Роскомнадзора. Заблокировав за пару недель марта более трёх тысяч игорных сайтов, всемогущая «рука» РКН успела заблокировать несколько ресурсов незаконно.

Только за одну неделю марта Роскомнадзор успел заблокировать 3227 сайтов, при этом, на шестнадцати из них содержались лишь рекламные упоминания об игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах. Ещё с 2015 года Роскомнадзор начал «войну» с незаконными игровыми сервисами, и за первую неделю сентября 2017 заблокировал чуть более пятисот сайтов. Сейчас же показатели выросли в несколько раз, и количество блокировок имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Не связано ли это с моментом, что стало известно о том, что любую блокировку Роскомнадзора можно купить. По словам эксперта, любой желающий, заплатив конкретную сумму, может предоставить Роскомнадзору сайт, информации на котором чем-либо не угодила «заказчику». Если ведомство следовало бы букве закона, то РКН блокировал бы лишь после решения суда, либо согласно распоряжению прокуратуры и ФСБ. Подобная законная практика существовала лишь до 2018 года, потом же эксперты установили, что на рынке PR-услуг появилась возможность заказать у Роскомнадзора себе блокировку. Исключая законных представителей в виде прокуратуры и суда из процесса блокировки, Роскомнадзор и заказчик образовывают некую связь закрытого типа, внутри которой может происходить что угодно за деньги «покупателя». Такая информация ранее появилась на Телеграм-канале «Футляр от виолончели».

Однако это напрямую противоречит законодательству Российской Федерации, равно как и несоблюдение требований по срокам блокировки. По закону РКН обязан предупредить владельцев сайта-нарушителя о противозаконном контенте и дать 24 часа на удаление публикации. Однако блокировка ресурса возможна уже после нескольких часов после публикации материалов. Назревает логичный вопрос - Блокировки происходят за взятки? «Футляр от виолончели» неоднократно сообщал, что РКН за определнные суммы сотрудничает с «большими людьми» и блокирует неугодный им контент.

Данное сетевое издание vistanews.ru также столкнулось с незаконными действиями Роскомнадзора. В марте этого года на две недели РКН заблокировал деятельность сайта, не предъявив никаких вменяемых и законных обвинений, и сделал это без решения суда и следствия. Около полумесяца журналисты независимого интернет-издания не имели возможность публиковать новости, оставляя массу постоянных читателей без актуальной информации, что полностью противоречит 29-й статье Конституции РФ. Читатели привыкли видеть на страницах нашего ресурса своевременные, и главное независимые публикации, которые не «вылощены» информационными фильтрами. Возможно, именно это и послужило причиной блокировки сайта.