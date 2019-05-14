Сбои МТС и Мегафона участились после «профилактики» от РКН

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Абоненты популярных интернет-провайдеров и сотовых операторов серьёзно пострадали из-за постоянных сбоев и «профилактических» работ. Без интернета, по информации сайта downdetector, остаются от 500 человек только в столице страны.

По данным издания AKKet, сбои мобильного интернета происходят нарочно. Проводимый эксперимент РКН оставил без интернета и связи Москву и Московскую область ради теста еще не вышедшего законопроекта «об ограничении интернета». Первый тест отключил столицу, второй тест дал сбой по всей России, однако, чтобы жалобы не заставили абонентов подать в суд, вторая волна проходит постепенно внутри каждого региона — это то, что прозвали профилактикой, будто на телевизионных канал во время проведения технических работ и донастройке неполадок.

Однако эксперимент прошел неудачно — рейтинг таких гигантов сотовой связи как МТС и Мегафона серьезно упал, по данным сайта downdetector, как и уровень доверия к ним за сотрудничество с РКН. Сам Роскомнадзор не дает никаких комментариев по этому поводу, однако, по неподтвержденной информации, именно его «эксперименты» стали причиной проблем с интернетом, на который приходится 67% всех сбоев. После каждого раза, как перестает работать вся связь, посещает мысль, а не навсегда ли?

Пострадали также и интернет-провайдеры, такие как Ростелеком, на долю которого упало 89% сбоев с соединением с мировой паутиной.

Возможные «махинации» Роскомнадозора с Сетью дают негативные результаты, разрушая доверие пользователей к российским операторам связи, таким как Теле2, МТС, Мегафон и Билайн. Сбои начались 15 апреля и с периодичностью продолжаются до сих пор.

Также, РКН начал активно блокировать сайты, соблюдая новый закон из пакета Клишаса «о запрете оскорбления власти». Причем сайты были заблокированы безосновательно и без предупреждения. Схожий «конфуз» произошел и с данным ресурсом Vistanews, незаконно и несправедливо заблокированным без каких-либо предупреждений. Ходят слухи, что причиной блокировок становятся крупные взятки Роскомнадзору.