«Заблокировали как Магнит»: в сети указали на причастность РКН к сбоям в работе «Сбербанк Онлайн»

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Пользователи сети продолжают искать виновных во всероссийском апрельском сбое в работе «Сбербанк Онлайн» и приходят к выводу, что эта инфраструктурная катастрофа не могла произойти без участия Роскомнадзора.

Произошедший дважды за апрель общенациональный сбой в работе «Сбербанк Онлайн» стал одним из самых главных событий прошедшего месяца. Произошедшее успели объяснить при помощи теории заговора, согласно которой сбой совпал с учениями кибервойск стран НАТО по нападению на Россию, кто-то увидел здесь проявление коррупции и мошенничества среди сотрудников Сбербанка. Теперь же многие склоняются к версии того, что истинным виновником сбоя в работе онлайн-банкинга Сбербанка был Роскомнадзор.

Проведя всё прошлое лето в тщетной борьбе с мессенджером Telegram, разработанным Павлом Дуровым, Роскомнадзор сумел добиться того, что у подавляющего большинства Telegram-пользователей данный мессенджер работает без каких-либо проблем, а вот в процессе его блокировки специалисты Роскомнадзора смогли вызвать сбои в работе сети супермаркетов Магнит.

Теперь же интернет-пользователи указывают на возможную причастность Роскомнадзора к сбоям в работе «Сбербанк Онлайн» – якобы в ходе своей повседневной деятельности по блокировке «неугодных» сайтов специалисты Роскомнадзора смогли добиться непроизвольной кибер-атаки на онлайн-приложения Сбербанка. Подводя итог своим рассуждениям фразой: «Заблокировали как Магнит».

Среди недавних жертв ведомства были, в основном, информационные и аналитические сайты, например, сайт vistanews.ru. Теперь же жертвами ведомства становятся, в принципе, любые организации и службы, ведущие свою деятельность в интернете.

Если сбои в работе «Сбербанк Онлайн» действительно вызваны непрофессиональными действиями Роскомнадзора, то стоит признать очевидный факт: государственный орган, созданный для защиты и регулировки интернета превратился в главную угрозу не только интернету, но и любым совершаемым в нём операциям.