Принудительная конкуренция: Google сделает для Android свободный выбор браузера

Сегодня, 17:04

Право решать, какую систему использовать, появится вместе со следующим обновлением, в котором будет доступ к другим системам. Поисковик, похоже, настигла карма за попытку превратить Google Maps в печатный денежный станок.

Политика Google в Европе станет существенно мягче, чем в других странах. Три проигранных антимонопольных иска, выплата по каждому из которых составила три млрд, привели к тому, что в самое ближайшее время Google сделает для пользователей Android свободный выбор браузера.

Европейская комиссия обязала Google внести соответствующие изменения в свои бизнес-модели, в том числе в мобильную операционную систему.

Новый интерфейс будет отображаться на экране уже при первом запуске пользователем Google Play после получения обновления. Сначала появиться экран для поиска, в котором отразится список из пяти систем, а затем, перечень установленных приложений, а те, которые не установлены, будут отображаться в зависимости от их популярности.

Третья картинка на экране будет содержать вопрос от Google , хочет ли пользователь изменить поисковую систему Chrome по умолчанию при следующем открытии браузера.

Обновление будет доступно на всех смартфонах с Android в Европе.

Принудительная конкуренция в Европе не единственная угроза для Google. Компания может утратить популярность из-за желания привлечь рекламу в Google Maps. Эксперты считают, что это может создать пользователям массу неудобств, с которыми мало кто станет мириться. Вместо привычных адресов поисковик будет прокладывать маршрут от одного рекламодателя до другого, и сообщать юзеру ненужную информацию. Вероятно, автомобилисты первыми откажутся от Google Maps.