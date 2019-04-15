Временное отключение интернета в России может парализовать мировую Сеть

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Эксперт рассказал, какие последствия вызовет инициатива Владимира Путина о проверке российского интернета на предмет вмешательства.

Около месяца назад весь мир облетела сенсационная новость о том, что глава Российской Федерации поддерживает идею некоторых депутатов о создании собственного интернета, независимого от глобальной Сети. Такая идея в российском руководстве появилась после того, как президент Соединённых Штатов рассказал об ориентировании государства на кибернетическую армию. Владимир Путин считает, что независимый интернет позволит России не бояться внезапного отключения со стороны западных стран. Кроме того, государственный контроль над Сетью позволит отключать интернет в периоды массовых беспорядков. У многих россиян это вызвало недовольство, а специалисты рассказали, что даже кратковременное отключение интернета в РФ, может парализовать работу мировой Сети.

Через Россию, как и через остальные государства, проходит множество интернет-маршрутов. Когда информация движется по Сети, в случае поломки на участке, она перенаправляется на резервные пути. Так работает мировая паутина. Если выпадет сразу целый ряд таких путей – возникнут непоправимые ошибки. Не стоит также забывать и про DDOS-атаки. Когда какой-то провайдер возобновляет работу после поломки, все его клиенты заходят в интернет почти одновременно, посылая различные запросы. Не каждая система способна справиться с такой нагрузкой. Представьте, что будет, если на какое-то время отключатся все провайдеры России? Ответ, по мнению эксперта, очевиден. Будут массовые сбои. Остаётся надеяться, что разговоры о независимом российском интернете не выйдут за рамки мыслей.