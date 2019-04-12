Московские пенсионеры Х миллениалы

Сегодня, 07:09

Всего за два дня более двухсот московских пенсионеров зарегистрировались в Instagram.– в прошедшие выходные в Музее Москвы состоялся фестиваль «Стильный возраст», в рамках которого представителям старших поколений помогали заводить аккаунты в социальной сети и разбираться в ее возможностях.

Большинство посетителей фестиваля отнеслись с энтузиазмом к тому, чтобы окунуться в мир миллениалов, и многие новоиспеченные юзеры уже опубликовали сэлфи со зведами – участниками фестиваля Славой Зайцевым, Юрием Куклачевым, Олегом Марусевым и другими.

«В инстаграме и фэйсбуке уже все видели, что я здесь, – делится 65-летняя Зинаида Ивановна. – Выложила фото и указала место, где я нахожусь, сразу, как только приехала. Инстаграм мне помогли открыть здесь, прямо в Музее, так что буду теперь делиться фотографиями!».

Также все желающие могли послушать лекции по моде и стилю, принять участие в различных мастер-классах, научится перекраивать старую одежду и узнать нюансы модельной походки.

Напомним, что на прошлой неделе российские модельеры сделали флэшмоб в поддержку программы «Московское долголетие» на большом подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia в московском «Манеже».

Восемь известных домов моды – OKSANA FEDOROVA, ELENA SOUPROUN, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, KSENIASERAYA x MAD DAISY MOSCOW, RomaUvarovDesign, YAKUBoWITCH, 21DOT12 – вывели на подиум возрастных моделей от 55 до 72 лет, которые продемонстрировали актуальные модные тенденции наряду с профессиональными манекенщицами. Интересно, что особый ажиотаж вызвали модели элегантного возраста на показах молодежной одежды.

Источник: https://woman.rambler.ru/fashion/41998792-moskovskie-pensionery-stali-modnymi-blogerami/







