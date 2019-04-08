YouTube на Android получил долгожданную функцию «картинка в картинке»

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Ранее этот режим был доступен только для пользователей США и Канады, а также для обладателей платных подписок. Компания обещала ввести его на бесплатной основе и в других регионах, однако, для этого потребовался целый год.

Известно, что представлен режим «картинка в картинке» был ещё в 2017 году. После этого летом 2018 года он был введён для двух стран североамериканского континента. Теперь же YouTube получил эту долгожданную функцию и на Android. Подтверждения от пользователей только начали поступать. Одним из первых об этом заявили граждане Италии. В ближайшие дни, по словам представителей компании, режим будет доступен и в других регионах Европы. Суть его заключается в том, что при просмотре видео приложение можно свернуть, но на домашнем экране картинка останется и продолжит воспроизведение.

При этом пользователи сети уже успели прокомментировать долгожданное нововведение. Некоторые из них были крайне возмущены, что функция на бесплатной основе доступна только на Android. Более того, один из комментаторов заявил, что для iOS этот режим недоступен даже в платной подписке.

Будет ли YouTube распространять нововведение на другое программное обеспечение, пока неизвестно. При этом отмечается, что режим поддерживается не всеми видеороликами, а включить его можно через настройки приложения в разделе «Общее».