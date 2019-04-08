Новое приложение в Apple Store о коммунизме разозлило китайцев

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Сейчас под давлением правительства миллионы китайцев используют Study the Great Nation и при большом желании не могут проигнорировать это приложение. Ведь это указ «свыше».

Новое приложение о коммунизме Study the Great Nation посвящено предвыборной кампании Си Цзиньпина и правящей в стране Коммунистической партии. Миллионы рабочих, студентов и госслужащих сейчас используют исследование великой нации под давлением правительства. Как рассказал сам Си Цзиньпина, китайцы должны любить свою страну, и видимо таким агрессивным методом он решил привить им эту любовь.

Многих китайцев разозлило это приложение. А другие считают его формой патриотизма и весёлым время провождением.

Study the Great Nation дебютировало в начале этого года и за это время стало самым загружаемым приложением в Apple Store в Китае. Специалисты говорят, что его скачали более 100 миллионов пользователей.

С одной стороны приложение действительно прививает любовь к стране, и в какой-то степени является правильным решением. Но с другой, дело доходит до абсурда. В школах студентов с низкими балами в приложении привселюдно позорят. Госучреждения заставляют работников которые отстают от других, писать отчёты и объяснять причину. В некоторых частных компаниях сотрудники делают скриншоты и отправляют руководству результаты, отчитываясь о заработанных очках за день.

В общем игра принимает нездоровую форму, но, видимо, мнение населения не имеет значения. Они должны любить свою страну и точка.