Вымрем как мамонты: 7% россиян готовы променять секс на интернет

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Молодое поколение всё чаще предпочитает виртуальную жизнь вместо реальной.

В честь 25-летия Рунета эксперты провели исследование и ознакомились с результатами статистики относительно предпочтений пользователей из РФ. Как показал опрос, 7% россиян готовы променять секс на интернет и всё своё время посвятить работе в Сети. С таким подходом мы вымрем как мамонты, ведь одновременно с отказом от интимной близости прогрессируют различные движения, направленные деструктивно. Например, феминистки собираются в группы и рассказывают о своей ненависти к мужчинам. Последние тоже далеко не все с теплом относятся к представительницам женского пола. В настоящее время большой популярностью пользуется однополая любовь. Однако страсть к интернету может затмить всё.

Интернет используют люди разных поколений неодинаково. Например, молодые юзеры Рунета верят в онлайн-образование и активно смотрят ролики на YouTube. На видеохостинге есть масса роликов, посвященных различным предметам. Поэтому сейчас при желании можно получить любые знания. Старшее поколение рассматривает Сеть в качестве громадной библиотеке, где находится интересная информация по многим вопросам. Настораживает только одно: практически десятая часть юзеров готовы отказаться от секса ради интернета.

При таком развитии событий перенаселение Земли, похоже, завершится дефицитом людей на планете. Ведь постоянные посиделки перед монитором ПК в будущем могут плохо отразиться на рождаемости. Не исключено, это даже кое-кому из олигархов на руку, ведь не зря уже сотни раз политики рассказывали о «золотом миллиарде». Речь идет о так называемой элите, которая хочет истребить «лишних» жителей Земли.