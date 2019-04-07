«Это фиаско, братан»: В Сети назвали ТОП-10 мемов в честь 25-летия Рунета

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Гарольд – мужчина с широкой улыбкой, демонстрирующий в глазах боль и негодование, а также «Как тебе такое Илон Маск», отражающий всю суть русской смекалки - до сих пор являются самыми популярными мемами сети.

7 апреля официально считается днем рождения российского интернета. В 1994 году домен .RU был официально зарегистрирован. За это время российский сегмент всемирной паутины стал одним из самых крупных и самодостаточных. В честь 25-летия Рунета пользователи назвали ТОП-10 мемов.

Большую популярность в 2017 году приобрела фраза «на донышке». Она стала известна благодаря скандалу вокруг Дианы Шурыгиной, которая с её помощью пыталась отбиться от обвинений в неконтролируемом употреблении алкогольных напитков. С момента выхода программы фраза активно начала использоваться пользователями на просторах Сети. Этот же год известен появлением ещё одной фразы, которая оказалась в ходу у россиян. «Как поднять бабла» - именно с этого ролика начинался любой сериал на видео-хостингах. Видео стало вирусным, и к концу года не было ни одного человека, кто бы не знал, о чём речь. 2018 год знаменит сразу несколькими мемами. Одним из них стал мем «Сын маминой подруги». Мему «Спулае мулае» не так много времени, но он уже встал в один ряд с другими. Рэпер XXXTentacion выпустил песню «Spotlight, uh, moonlight, uh», но из-за неразборчивого произношения слышится непонятный набор звуков.

Культуру мемов удалось пополнить и Дмитрию Медведеву. Знаменитой стала его фраза «Денег нет, но вы держитесь», которую россияне тут же взяли в оборот и принялись использовать в различных сложных ситуациях. Появившиеся более 5 лет назад омская птица и Ffruustration до сих пор находятся в лидерах по частоте использования в сети. Однозначным лидером в списке стало видео, которое обрело бешеную популярность с момента появления в сети, где хозяин собаки произносит знаменитую фразу: «Это фиаско, братан».