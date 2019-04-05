Россия вышла на мировой рынок: AliExpress разрешит продавать российские товары во всём мире

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В скором времени на крупнейшей площадке онлайн-торговли появятся российские продавцы и товары. Китайская компания открыла России доступ к торговле через AliExpress.

Руководитель отечественного представительства компании Alibaba Group сообщил об отказе AliExpress от монополии. На данный момент началась работа с российскими продавцами в тестовом режиме. Так, первые продавцы из РФ уже могут зарегистрироваться в системе TMall (входит в Alibaba Group), которая ранее была доступна лишь для китайского бизнеса. Она ориентирована на внутренний рынок КНР. Товары уже более трехсот российских производителей стали доступны китайским потребителям. В частности, на крупнейший мировой рынок вышла Россия в лице производителя дизайнерской детской одежды Lucky Child. После отработки алгоритмов взаимодействия не исключен выход российских компаний на AliExpress, что разрешит продавать российские товары во всем мире.

Напомним, в октябре прошлого года на AliExpress появились турецкие товары. Это стало возможным после покупки турецкой торговой площадки Trendyol компанией AliBaba Group. На данный момент руководство китайской компании ищет партнеров для продажи испанских и итальянских товаров на площадках компании.