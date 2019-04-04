Хранители не справились: Произошла глобальная утечка данных миллионов пользователей Facebook

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540 миллионов записей с личной информацией, были найдены на цифровой площадке Cultura Colectiva.

Накануне, предприятие по блокировке рекламы UpGuard, рассказала о новой утечке данных из крупнейшей социальной сеть в мире Facebook. Пострадали свыше миллиона лиц, информация которых поступила в открытый доступ на различные площадки и облака. Личная информация 22 тысяч людей располагалась в открытом доступе, в приложении At the Pool, которое вскоре было удалено, а сайт стал недоступен.

Из-за того, что в Facebook произошла глобальная утечка данных миллионов пользователей, их данные какое-то время находились в облачном хранилище Amazon. По словам Криса Викери, хранители не справились со своей задачей. Толи по причине лени, толи хитрости. Есть предположение, что после того, как в начале 2019 года UpGuard послала письма в Cultura Colectiva, At the Pool и Amazon, Facebook написал ответное письмо Amazon лишь 3 апреля, после чего произошла утечка данных. Как известно, остальные компании так и не ответили на запрос.

Ранее, в Сети была опубликована информация о возбуждении уголовного дела в адрес Facebook. Причиной стала незаконная передача данных пользователей соцсети. Как известно, Марк Цукерберг заключил договора с мировыми компаниями, такими как Microsoft, Apple и Amazon. В обязанности Facebook входила поставка компаниям личной информации пользователей.