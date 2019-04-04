Что-то пошло не так: Сервисы Яндекса могли «накрыться» после запуска нового продукта

Сегодня, 16:30

Буквально вчера Яндекс сообщил о масштабном запуске нового сервиса, а сегодня стало известно что «полетели» все остальные. Видимо разработчики не рассчитали нагрузку.

Пресс-служба компании Яндекс с гордостью рассказала о запуске нового сервиса для бизнеса Yandex DataLens. Он будет позволять делать анализ, создавать отчёты, которыми можно будет делиться с другими доверенными лицами.

Данные можно будет представлять в виде графиков и диаграмм. Можно будет легко анализировать данные из показателей CRM-системы и другими отчётами. Также сообщалось, что тестовый период будет предоставляться бесплатно определённому количеству пользователей. По какому принципу их определят не ясно.

Но после запуска нового продукта что-то пошло не так. Остальные сервисы Яндекса могли «накрыться» именно из-за этого. Вероятно разработчики просто не учли огромной нагрузки и произошёл сбой. Пока в компании никак не комментируют данную ситуацию.