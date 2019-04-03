Google Maps подтверждает: В Канаде «проявилось» таинственное лицо человека-гиганта в наушниках

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Что это на самом деле: похороненные останки или же произведение искусства от природы пытаются понять эксперты.

Камеры Google Maps путешествуют по всему миру, фотографируя уличные сцены и прохожих. И все же одно изображение, запечатленное в отдаленной пустыне, вызвало много вопросов. Карты Google часто славится фиксацией прохожих в разных городах мира. Многие люди позируют перед камерами, установленными на бортовых устройствах или поверх автомобилей Google Maps Street View, в то время как другие используют свою одежду или другие предметы для прикрытия своих лиц. В любом случае, команда всегда «пикселирует» лица в целях защиты личности. И все же одно лицо, которое было очень ясно видно - самым странным образом – пришлось опубликовать для общего доступа в Сети. Команда недавно отправилась в отдалённый район, названный Хранителем Бесплодных земель, в Альберте, Канада. Весь район был описан как «географическое чудо», с глинистым грунтом, превращающимся во множество интригующих и совершенно естественных форм.

Они сформировались из-за эрозии дождевой воды на слоях почвы, богатой глиной. Когда камеры Google Maps поднимаются высоко в небе, изображения выглядят совершенно иначе по сравнению с тем, как они выглядят на уровне Земли. Это, по-видимому, имело место в последнем инциденте, где видно огромное лицо с особенно выраженным носом. Боковой профиль головы человека выглядел как выступающий сквозь часть камня и обращенный в левую сторону. Между тем, справа от географического места расположения «головы человека», можно увидеть множество глубоких горизонтальных хребтов.

Они были менее четкими, по мнению очевидцев, демонстрировали расплывчатые черты лица. Тем временем пользователи Twitter классифицировали изображение как «массивное лицо (в наушниках), вырезанное из глины». Google Maps подтверждает, что изображение не поддавали ретуши и фотошопу.

Таким образом, в Канаде «проявилось» таинственное лицо человека-гиганта в наушниках, а экспертам теперь предстоит узнать: был это настоящий похороненный великан или же это просто воображение очевидцев.