Россияне массово переходят в Telegram после слива голосовых сообщений «ВКонтакте»

Сегодня, 13:20

Пока специалисты самой популярной социальной сети в России в очередной раз вынуждены исправлять последствия хакерской атаки, многие интернет-пользователи продолжают поглядывать в сторону Telegram, который выглядит более надежным. Остается только догадываться, почему в последнее время Facebook, Instagram, WhatsApp, «ВКонтакте» испытывают проблемы, а детище Павла Дурова пополняется миллионными армиями.

Российская социальная сеть «ВКонтакте» снова оказалась в центре внимания. Вчера массово разлетелась информация, что аудиосообщения пользователей стали общедоступными для прослушивания. Перейдя в раздел «документы», любой желающий мог написать в поисковой строке «audiocomment.3g», после чего прослушать частные голосовые послания. По словам специалистов «ВК», главной причиной слива голосовых сообщений стал метод их заливки. Многие подписчики используют для удобства приложения, к созданию которых «ВКонтакте» не причастна. На данный момент проблема устранена.

В этом году скандалы с самой популярной социальной сетью России идут друг за другом. Чуть больше месяца назад пользователи «ВК» жаловались на взломщиков, которые опубликовали на многих личных страницах и в сообществах пост с критикой «фейкового» нововведения. Речь шла о том, что «ВКонтакте» вводит рекламу даже в личной переписке. Но не только данная соцсеть становилась жертвой атак. Массовые сбои в работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Gmail в середине марта серьезно напугали пользователей по всему миру. Тогда, созданный Павлом Дуровым Telegram, избежавший багов, принял к себе несколько миллионов новых клиентов только за сутки. Теперь, после недавнего слива голосовых сообщений «ВКонтакте», россияне массово переходят в мессенджер Дурова. Об этом люди заявляют в социальных сетях, переживая за свою безопасность в интернете. С сегодняшнего дня, компания Telegram Messenger LLP, на которую объявил год назад охоту Роскомнадзор, прекратила существование. Но Telegram продолжит работу, так как Павел Дуров зарегистрировал новую компанию Telegram Systems LLP.