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Нелегалы продолжают продвигать в РФ свой незаконный контент. Видимо, не смотря на борьбу с ними, у них это получается вполне успешно.

Похоже, что пиратские сайты в России не победить: За прошлый год их количество увеличилось на 43%.

В особенности, это распространяется на торрент-ресурсы. Как правило, именно на них получает распространение пиратских копий фильмов, только что вышедших на экраны.

Специалисты отмечают, что подобный эффект могла вызвать именно борьба с крупными пиратскими сайтами. Они просто разделились на множество мелких.

В частности, в России в прошлом году были обнаружены 9,5 тысяч новых сайтов, которые заполняет нелицензионный контент.

Для сравнения, в 2017 году количество сайтов с пиратским содержанием удалось в России снизить на 10%.

Популярность пиратских сайтов связывается с тем, что они просты в использовании и с них возможен мгновенный просмотр. Также к ним можно подключиться, обладая почти любым устройством.