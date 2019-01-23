Московские школьники смогут дистанционно принять участие в городской олимпиаде для 5–11 классов

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На январь и февраль запланировано завершение в столице РФ дистанционных отборочных этапов Московской олимпиады школьников. Ее участниками являются учащиеся 5-11 классов местных школ. В скором времени начнется отбор по таким дисциплинам, как робототехника, ОБЖ, латинский и французский языки. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Московская олимпиада школьников организуется столичным Депобразования. По словам руководителя ведомства Исаака Калины, местная образовательная система считает развитие олимпиадного движения одной из своих главных задач. Развитие в мегаполисе кружков, открытие на базе школ предпрофессиональных классов, организация онлайн-курсов способствуют достижению школьниками высоких результатов на олимпиадах. Также это помогает им готовиться к поступлению в российские ВУЗы. Отметим, что победителям и призерам финальной части олимпиады гарантируются льготы при поступлении.







