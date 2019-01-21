Эксперты рассказали об опасности функции петиций на Facebook

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Новый инструмент, созданный внутри онлайн-платформы, принесёт Марку Цукербергу массу проблем.

Функция петиций стала доступной только 21 января, поэтому в точности изучить её работу на практике пока не удаётся. Однако, следуя объяснениям представителей Facebook о возможностях и спецификации инструмента, можно сделать вполне логичные выводы о том, что она таит множество опасностей. Инструмент заявляется как лучшая возможность массам выразить своё мнение и быть услышанными. Стоит отметить, что к посту петиции можно поставить тэг известных политиков, кроме Дональда Трампа и Майка Пенса, или государственных структур, чтобы привлечь их внимание напрямую.

Также заявлялось, что петиции будут появляться в новостной ленте, согласно своей упоминаемости, популярности среди подписавшихся и другим параметрам, по которым уже много лет Facebook продвигает новости, посты и аккаунты. Ответственны за это алгоритмы, живые сотрудники и инициативные пользователи. Но только именно эта схема привела Facebook к череде крупнейших в своей истории политических скандалов. Эксперты рассказали, что именно эта логика продвижения принесёт компании и пользователям опасность, поскольку, на самом деле, никто не несёт ответственность за то, что будет продвигаемо и какое влияние петиция окажет в итоге на общество. В Facebook до сих пор не видят угрозы, исходящей от их многолетнего механизма действий.