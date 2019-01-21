Интернет по дешевке: назван самый дешевый сотовый интернет в Москве

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Сервис Salery занимается поиском скидок. Специалисты исследовали предложения сотового интернета в Москве.

Ведущими операторами, предлагающими услуги мобильного интернета в столице, являются МТС, «Билайн», МегаФон, Tele2, Yota и «Тинькофф Мобайл». Самые выгодные условия безлимитного интернета, по данным исследования, предлагают пользователям МегаФон и Tele2.

В категории тарифов 400-450 руб. в месяц компания Tele2 оказалась лидером в исследовании. Она предлагает цену в 27 руб./1Гб. Второе и третье места по выгодности пользования – у операторов «Тинькофф Мобайл» и Yota.

В ценовом диапазоне 960-1500 руб./мес. Наиболее выгодные условия безлимитного интернета – у компании МегаФон, его цена 1000 руб./мес. Месячный безлимит от «Тинькофф Мобайл» будет стоить 1298 руб./мес.

Остальные компании в этом диапазоне месячных цен безлимитного интернета не предлагают. Например, МТС предоставляет 25 Гб в месяц за 1000 руб. (правда, интернет здесь идет пакетом с 44 каналами телевидения). Tele2 по условиям тарифа «Мой безлимит» предоставляет безлимитный интернет за 500 руб./месяц, что в 2 раза дешевле чем условия «МегаФон». Зато «МегаФон» дает в 3 раза больше минут для звонков, чем Tele2.

Исследование было проведено на основании официальных тарифов мобильных операторов, датируемых 25 декабря 2018 г. – 14 января 2019 г.

В конце года ожидалось новогоднее повышение услуг операторов мобильной связи. Однако, пока тарифы не изменились.