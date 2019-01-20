Создатель шрифта Comic Sans рассказал, почему люди ненавидят его

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Ненависть к шрифту для комиксов не угасает вот уже третье десятилетие, и его создатель только сейчас понимает причину.

Comic Sans был создан Винсентом Коннаре в 1990-е годы специально для дизайнеров, чтобы облегчить работу с текстами в комиксах. Создатель шрифта посчитал, что имитация рукописного текста станет отличным дополнением и помощником при создании комикса, но его детище обернулось ему во вред. Уже в первые несколько лет существования Comic Sans пользователи первых компьютеров стали яростно критиковать его, но мало кто понимал причину.

Несколько исследований, проведённых в начале 2000-х, доказали, что люди способны различать характер каждого шрифта, как черты лица. В общем, человек делит шрифты на три группы: грубый или мужественный, выражающий красоту и волнение. Опираясь на результаты исследований, Коннаре осознал, в чём причина ненависти. Как он сам рассказал в интервью, вся загвоздка во вседозволенности.

Когда Comic Sans впервые появился на первых компьютерах, у пользователей появился выбор – какой шрифт использовать в каком документе. И необычный, ребяческий Comic Sans стал массово использоваться там, где ему было не место. На подсознании люди это понимали, что вызывало у них гнев и порывы злостной критики. Так есть и сейчас, но Коннаре уверяет, что мнение о его шрифте начинает меняться. Интересно, что и сам создатель Comic Sans является автором презентации «Я ненавижу Comic Sans».