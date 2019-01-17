Дуров: Для Telegram 2019 год станет самым важным

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Этим заявлением основатель мессенджера очень заинтриговал его пользователей. Он пообещал им исполнение «многих желаний».

Павел Дуров сделал анонс того, что для Telegram 2019 год станет самым важным. Он также подвёл итоги прошедшего года, назвав их «великолепными».

С его слов, Telegram в прошлом году, одним из немногих аналогичных ресурсов, который продемонстрировал значительный рост. При этом по всему миру.

После этого Дуров проинформировал, что успехи, показанные в прошлом году, позволят разработчикам уже в этом году внедрить много долгожданных изменений, которые предлагали пользователи.

В итоге, этот год станет таким, когда желания пользователей, касающиеся функциональности Telegram, смогут исполниться.

Однако сообщение несколько страдает отсутствием конкретики. В том числе касающейся основания на базе мессенджера блокчейна и криатовалюты Gram.

В её создание инвестиции в прошлом году составили 1,7 млрд долларов.

Сложно представить, как мессенджер думает развиваться далее. На нём нет рекламы, абонплата не взимается. Собственных средств Дурова и его компаньонов может уже просто не хватить на дальнейшее поддержание инфраструктуры, которая требует всё больших затрат.

Логичным представляется внедрение некоих инвестиционных проектов. Впрочем, пользователи Telegram всё смогут увидеть уже достаточно скоро.