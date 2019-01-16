YouTube запретил видео опасных или вредных розыгрышей

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Клипы YouTube, на которых изображены опасные или эмоционально раздражающие «шалости», были запрещены платформой. Этот шаг предпринят в ответ на так называемые «вызовы», которые иногда приводят к смерти или травме.

Сайт по обмену видео, принадлежащий Google, заявил, что таким материалам «нет места на YouTube». Тем не менее, фирма, похоже, не в состоянии обеспечить соблюдение существующих правил в отношении вредоносного контента.

В отчете Buzzfeed подробно рассказывается о том, как на сайте по-прежнему появляются изображения, на которых изображена зоофилия или намекается на нее, несмотря на обещание в апреле прошлого года удалить подобные материалы. Некоторые из видео привлекли миллионы просмотров.

Но обеспечить соблюдение его новых правил в отношении шуток может оказаться еще сложнее, учитывая неопределенность в отношении того, что может или не может считаться вредным.

«YouTube является домом для многих вирусных проблем и шуток, - говорится в сообщении, добавленном в раздел часто задаваемых вопросов сайта.

- Тем не менее, у нас всегда была политика уверенности, что смешное не должно пересекать границу и являться вредным или опасным».

«Принципы нашего сообщества запрещают содержание, поощряющее опасные действия, которые могут привести к серьезному вреду, например, опасные вызовы и шутки».

Сайт заявил, что отныне не будет разрешать публиковать видеоролики с «шутками с предполагаемой опасностью серьезных телесных повреждений».

Это включает в себя шутки, когда кто-то обманут, думая, что он находится в серьезной опасности, даже если реальной угрозы нет.

На сайте добавлено: «Мы также не допускаем шуток, которые вызывают у детей серьезные эмоциональные переживания, что означает что-то настолько плохое, что это может оставить ребенка травмированным на всю жизнь».

YouTube заявил, что тесно сотрудничал с детскими психологами над тем, что может представлять собой травмирующий опыт. Он не опубликовал полный список, но сказал, что он включает в себя, например, сценарии, в которых обманутый ребенок верит, что его родители умерли.

Новые правила являются ответом на несколько случаев шуток и трюков, которые в лучшем случае серьезно опрометчивы, а в худшем - смертельны.

В мае 20-летняя девушка из Миннесоты Моналиса Перес была приговорена к шести месяцам тюремного заключения за то, что застрелила своего парня Марио Руиса. Пара надеялась, что видео об их трюке, в котором Руис защищался толстой энциклопедией, станет популярным на YouTube.

Также в прошлом году Американская ассоциация центров по контролю над отравлениями сообщила о росте числа зарегистрированных случаев заболеваний от приема моющих средств после сумасшедших роликов, в результате которых люди ели капсулы с моющим средством для стирки.

Это побудило производителя продукта, Procter and Gamble, заручиться поддержкой звезды американского футбола Роба Гронковского для проведения кампании по информированию общественности в социальных сетях.