«Инстаграм-сторис» стали доступны и на YouTube

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Свайпы влево и вправо для быстрого перелистывания видео, аналогично Instagram Stories, добавили в систему управления YouTube.

Данная функция стала доступна на смартфонах и планшетах. Таким образом можно будет просматривать рекомендованные видео: свайп влево откроет следующее видео из перечня, свайп вправо - соответственно, предыдущее видео. Прошлым летом компания анонсировала тестирование данной функции на android-смартфонах. А несколько недель назад нововведение стало доступно уже для всех пользователей YouTube.

Не так давно на этой площадке был добавлен новый формат видео - сюжеты - ставший полным аналогом инстаграм-сторис. Данный формат подразумевает публикацию видео на некоторое время, после чего оно пропадает из лент подписчиков. Изначально такая функция была заимствована у Snapchat и получила большой отклик среди пользователей. Чуть позже и разработчики других соцсетей поняли, что это успешный способ оживить площадку и увеличить количество активных пользователей. В настоящее видео возможность размещения 24-часовых историй есть и у таких сервисов, как Facebook, WhatsApp, «ВКонтакте» и других. YouTube в данном случае отличился тем, что его сюжеты остаются в ленте в течение недели, а не суток, и их продолжительность не должна превышать 30 секунд.