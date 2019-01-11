«Всего три буквы… НДС»: Пользователи Билайн шокированы повышениями тарифов с 2019 года

Сегодня, 04:53

На 7,5% подорожали тарифы МТС, Билайн и Мегафон, не смотря на то, что операторы обещали повышение 2%.

Три кита Российских операторов связи – Билайн, МТС и Мегафон – повысили цены на тарифы. СМС-уведомлениями операторы уведомили клиентов об увеличении на 2%, однако информация дошла не до всех, а до кого и дошла – оказалась неверной.

Произведя стандартные расчеты, видно, что от стандартного тарифа за 900 рублей не осталось прежней стоимости и теперь, добавив 7,5%, стоимость составляет 915 рублей.

Операторы объясняют это изменениями на рынке и повышением НДС, также есть подозрения, что причиной стало введение «пакета Яровой».

В сетях пользователи активно выясняют причину такого обмана. Объявив первое незначительное повышение, компании перестали уведомлять своих пользователей далее.

«Пытаясь разгадать тайну 15,25 р., пока в голову не приходят три буквы...НДС», - комментируют пользователи сети, огорченные повышением цен. Проблема для многих людей – это не заплатить копейки, а вовремя пополнить баланс и не остаться без связи. Теперь, кладя деньги на телефон, точную сумму невозможно будет положить через обычный банкомат, что очень огорчает клиентов.

Как известно, Tele2 уже сообщал в интервью, что, как бы они не старались, им очень сложно сохранить цены прежними, и, к сожалению, повышение придет в силу. Мегафон сообщил о повышении с 9 января на 2%, а Билайн официально заявил, что с 1 января будет минимальное повышение на 2%, а с 10 числа цены на тарифы повысятся снова, однако на сколько их повысили – стало известно только сейчас. МТС же в свою очередь отмалчивается по точному повышению. Скорее всего, оператор ждет, пока все операторы повысят цены, а только потом поставит выгодное на рынке для компании повышение. Если сейчас тарифы остались теми же, совершенно не обозначает, что так будет и дальше.