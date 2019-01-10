Дуров начал ликвидацию компании Telegram Messenger LLP

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Создатель Telegram Павел Дуров подал заявление на ликвидацию зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP.

Адрес зарегистрированного офиса компании, согласно официальным документам: 71-75 Shelton Street, Ковент Гарден, Лондон, WC2H 9JQ. В ее профиле указывается: «Telegram Messenger LLP проектирует и разрабатывает коммуникационное приложение. Компания предлагает облачные мобильные и настольные приложения для обмена сообщениями, а также предоставляет мультимедиа, чат, опции безопасности и решения для шифрования данных. Telegram Messenger обслуживает клиентов по всему миру».

Возможно, начало ликвидации каким-то образом связана с тем, что она внесена в реестр Роскомнадзора. Однако, по мнению многих экспертов, в результате ликвидации блокировка мессенджера в России не прекратится.

РКН блокирует Telegram Messenger LLP, как организатора, распространяющего информацию в Интернете, в соответствии с решением суда. Основанием такого решения послужил отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.

Заявление Павла Дурова о ликвидации компании и исключении ее из государственного британского реестра юридических лиц датируется 19 декабря 2018 года. Собственно, об этом и стало известно из информации, содержащейся в этом реестре.

Зарегистрирована компания Telegram Messenger LLP была в феврале 2014 года. Она позиционировалась Дуровым в качестве основной компании мессенджера Telegram.

Сам Дуров о своем решении не заявлял. Не комментировал он и появившиеся сообщения о ликвидации в СМИ.

Некоторые специалисты связывают решение Павла Дурова со стартом криптовалюты TON.