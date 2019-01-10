Википедия использует Google Переводчик для перевода статей

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Википедия начинает активное сотрудничество с лидером машинного перевода на условиях, которые Google не очень нравятся.

Организация Wikimedia Foundation, которая управляет Википедией, заявила, что её статьи будут доступны ещё большему количеству человек в мире. Сейчас платформа активно использует программное обеспечение Apertium. На него возложена нагрузка в виде перевода порядка 400 тысяч статей. На протяжении следующего года дополнительным инструментом на сайте выступит Google Переводчик, возможности которого Википедия выпрашивала очень давно.

Желание Википедии усилить свой потенциал ПО Google Переводчика основано на успешной работе Google в области внедрения искусственного интеллекта, а также языковом преимуществе (Google переводит на 15 редких языков больше, чем Apertium). Оба ПО работают только с первым этапом обработки текста – до того, как к процессу присоединится редактор-человек. Тем не менее, Google не очень довольна сотрудничеством, поскольку в данном случае Википедия не выделит рекламное место для компании. Другими словами, в статьях, созданных при помощи Google Переводчика, не будет брендинга Google. Википедия оставляет за собой все права собственности, что может привести к разрыванию невыгодного контракта после момента его истечения.