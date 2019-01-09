16-летняя школьница Туся из-под Волгограда стала миллионершей

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При этом девушка не выиграла деньги в лотерею. Она заработала их, продвигая свои проекты в Интернете.

В итоге, 16-летняя школьница Туся из-под Волгограда стала самой настоящей миллионершей. Сейчас её месячный заработок составляет около миллиона рублей.

При этом она продолжает учиться в школе и не забывает помогать родителям по домашнему хозяйству. Местом её жительства является Октябрьский район.

Начало всему было положено два года назад. Тогда Туся, как называют её друзья, занялась ведением собственного блога по борьбе с анорексией. Людей, которых заинтересовала её судьба, становилось с каждым днём всё больше.

Она рассказывала подписчикам о правильно подобранной ею диете и о занятиях спортом. Количество тех за два года составило уже 700 тысяч человек.

После этого, как сказала Туся, ей стали поступать деньги за рекламу и за то, что она организует фитнес-курс. Сейчас заработки волгоградской юной бизнес-леди стали уже вполне серьёзными. При этом она намерена внедрить ещё целый ряд планов.

Поскольку с рутиной сама Туся уже не справляется, она наняла штат из восьми помощников. Как сообщила девушка, она является строгим руководителем.

Также она проинформировала, что покидать регион после того, как закончит школу, не собирается. На заработанные деньги она уже приобрела в Волгограде собственную квартиру. Продолжать образование Туся намеревается в областном центре, но заочно. Накопившиеся дела и их развитие иного не позволяют.