Google Chrome укрепляет позиции на рынке браузеров

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Аналитическая компания Net Applications обнародовала свои данные по рынку браузеров. Google Chrome укрепляет свои позиции на мировом рынке.

Google Chrome лидирует среди всех браузеров в мире на рынке пользователей ПК. В декабре 2018 года его предпочли 67,18% пользователей Интернета (в ноябре этот показатель равнялся 66,4%). У него огромный отрыв от конкурентов.

Вторым по популярности традиционно стал Mozilla Firefox с 9,6% рынка. Третьим является Internet Explorer (8,3 %). На четвертом месте – Edge с долей в 4,1%.

Так как Edge не пользуется большой популярностью, это подтолкнуло Microsoft к заявлению о прекращении развития собственного движка для браузеров, склоняясь в пользу Chromium. Другие участники рынка, например, Mozilla, крайне неодобрительно отнеслись к такому шагу Microsoft, утверждая, что таким образом Google, имея и так неоспоримое преимущество над соперниками, получит еще больше возможностей тотально контролировать весь Интернет.

Среди пользователей смартфонов и других гаджетов браузер Google Chrome также наиболее популярен. Его доля на рынке – впечатляющие 63,16%. Вторая позиция – у Apple Safari. Он занимает 26,62% рынка мобильных браузеров. Эти два браузера практически не имеют конкуренции.