На Netflix приходится от 15% до 40% мирового интернет-трафика‍ - Исследование

Сегодня, 13:05

Видеосервис опередил даже популярную платформу YouTube, на долю которого пришлось всего 11,4% трафика со всего мира, что позволило ему замкнуть почетную тройку лидеров.

Проведенное исследование Global Internet Phenomena Report от компании Sandvine показало, что на стриминговый видеосервис Netflix приходится от 15% до 40% потребляемого мирового интернет-трафика. Аналитики подробно изучили, сколько трафика потратили пользователи на каждый из 150 операторов мобильного и фиксированного интернета при загрузке и скачивании файлов. Сервис Netflix бьет рекорды и по закачиванию различных видео, включая записи и прямые трансляции, ведь на него приходится 58% всего интернет-трафика. При этом в случае, если бы Netflix не производил сжатие загруженных файлов, на его долю приходилось бы в 3 раза больше потребляемого трафика в США.

Исследование проводилось в рамках предстощего ежегодного доклада Глобальные феномены интернета. При этом обращает на себя внимание возросшее количество скачиваний с пиратских сайтов и онлайн-игр, среди которых лидером оказалась League of Legends.

Netflix — развлекательная компания, которую в 1997 году основали Рид Хастингс и Марк Рэндольф в Калифорнии. Видеосервис является потоковым поставщиком фильмов и сериалов, а с 2013 года начал производить собственные кинокартины и телепередачи. По данным на начало 2018 года, у компании насчитывалось 117,58 миллиона подписчиков по всему миру, в том числе 54,75 млн в США.