Первый торрент-треккер в Сети Fanimatrix до сих пор работает

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Желающие и сейчас могут скачать первую 16-минутную пародию на «Матрицу», которая с нынешним уровнем развития спецэффектов представляет по большей части историческую ценность.

Первый торрент-треккер ведет свою историю с 2003 году. На прошлой неделе фанатский фильм друзей из Новой Зеландии по вселенной блокбастера «Матрица» Fanimatrix отпраздновал 15 лет со дня создания. Забавный ролик рассказывает о приключениях героев-повстанцев Данте и Медузы, которые посвятили свою жизнь борьбе с роботами, поработившими человечество, и выполняют очередную сверхважную миссию в ночном клубе среди неформалов. Тогда на огромной популярности оригинальной картины фильм создали всего за 800 долларов.

Потоковых видеотрансляций в то время еще не было, а потому создатели картины нашли неожиданный способ для демонстрации своего детища, привлекательной чертой которого был принцип: чем популярнее файл, тем быстрее его можно скачать. Так появился первый фильм на BitTorrent, который 28 сентября 2003 года впервые использовали для быстрого и незатратного скачивания файла, ужатого до 150 Мбайт, и уже за неделю функцией воспользовались порядка 70 тысяч раз. До сих пор первый торрент-треккер в Сети исправно работает, а поддерживают его несколько сидеров.

В дальнейшем создатели Fanimatrix намерены восстановить оригинальный сайт как часть истории Интернета, ведь он показал невероятную мощь и способности децентрализованной сети, которые сейчас приобретают все большую популярность. Безусловно, удобная технология тут же была замечена пиратами, которые начали использовать ее для раздачи нелегального контента любого объема, однако сама peer-to-peer, лежащая в основе торрентов, может пригодиться и для создания «распределённых» баз данных, веб-сайтов и так далее.