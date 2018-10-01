Вчера, 19:30

Google выпустила новое обновление для Google Maps. Теперь в приложении можно будет узнать больше информации о пробках, авариях и общественном транспорте.

Самым полезным новвоведением для пользователей, естественно, оказалось то, что теперь Google Maps будет показывать маршрут общественного транспорта.

Пока эта функция доступна не по всей России, а лишь в тринадцати городах, таких как, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Сочи, Екатеринбург. Теперь приложение еще и будет давать информация о затруднениях на дороге, а также будет проще комбинировать маршруты общественного транспорта.

Это нововведение для Google Maps, однако все эти функции уже давно присутствуют во многих программах для навигации, таких как EasyWay, где давно введена функция отслеживания общественного транспорта по GPS или же 2GIS, которые является, в целом, одной из самых удобных и проработанных программ для навигации.