YouTube копирует Instagram и вводит Истории

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Функция уже тестируется, но пользователи пока не могут понять, зачем такому гиганту видеохостинга повторять за другими ресурсами. Более того, функционал у новинки пока очень слабый, а отвечать или комментировать пользователи не могут.

YouTube копирует Instagram и вводит собственные Истории (Stories), иконку со всплывающими фото или видео. Доступна функция пока только избранным – небольшому числу авторов и разработчиков. Когда новинка будет внедрена на платформу окончательно – пока не сообщается, но исключительных особенностей в функции пользователи пока не нашли.

В Instagram такая новинка действует уже давно, и она стала способом делиться с аудиторией разными жизненными событиями и эмоциями, не засоряя при этом ленту. Истории фиксируются на сутки, после чего исчезают, но на платформе появляются все новые возможности, связанные с функцией – например, задавать вопросы подписчикам, либо создавать интересные опросы с вариантами ответов.