Сбербанк разработал робота-аватара «Ника»

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Сотрудники лаборатории робототехники Сбербанка сообщили, что аватар сможет общаться с клиентами практически на равных.

Сбербанк разработал и представил собственного робота-аватара по имени «Ника». На подобие «Алисы» в Яндексе, она будет наделена функцией разговоров с различной эмоциональной окраской, а также сможет консультировать обратившихся к ней клиентов банка. Сообщается, что роботу планируют дать не только цифровую, но еще и физическую оболочку, ее разработка уже началась в одной из лабораторий робототехники. Год назад Сбербанк подписал соглашение о создании искусственного интеллекта с Московским физико-техническим институтом.

По словам директора центра робототехники Сбербанка Альберта Ефимова, за этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов iPavlov.

Ранее сообщалось, что Facebook также планирует создать собственного робота для удобства пользователей социальной сети. К примеру, он сможет транслировать видео «на ходу».