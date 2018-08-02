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Это можно сделать с помощью игры «Спецагенты 2ГИС». Она стартовала сегодня.

Во Владивостоке счастливчик может выиграть миллион рублей. Этим новинка отличается от большинства других игр.

Такая возможность будет предоставлена с 1 августа и лишь до 1 октября этого года. Попробовать свою удачу смогут не только геймеры во Владивостоке.

К участию в 2ГИС допущены граждане России, Казахстана и Киргизии. В игре предусмотрен ряд миссий. Среди них добавление фото, нахождение неточностей на картах или справочниках, а также отзывы и приглашения друзей.

2ГИС предназначена для того, чтобы жители могли распространить в сетях полезную информацию, касающуюся продукции или услуг компаний и тому подобного

Главные призы – это 500 тыс., 750 тыс., и один миллион рублей. Помимо того, предусмотрены и другие призы меньшего номинала, а также подарки в виде полезных гаджетов.

Основная цель акции - это привлечь в 2ГИС дополнительное количество активных клиентов.

Исправления, являющиеся недостоверными, фотографии чужих лиц или спам будут удаляться.

Победителей выявят, применив случайный метод, из числа тех, кто выполнили достаточное количество миссий, чтобы побороться за конкретный приз.

Счастливчик - миллионер станет известен 1 октября этого года.

В полезности акции сомневающихся нет. Однако, есть скептики, уверенные, что главные призы достанутся «кому надо».