«Солнечный» интернет доступен бесплатно в парке Краснодара

Сегодня, 18:01

Компания Tele2 сообщила, что все желающие могут насладиться бесплатным Wi-fi за счет солнечной энергии.

Сообщается, что «солнечный» мобильный интернет доступен абсолютно любому пользователю в парке Краснодара. Данный город был выбран не просто так, а потому что там 250-300 дней в году не бывает пасмурной погоды и солнечные батареи смогут достаточно напитаться энергии за целый день и обеспечить интернетом даже в темное время суток и в облачные дни бесплатно. Принцип работы в том, что специальная установка преобразует солнечную энергию в 4G-интернет через Wi-fi-роутер. Подобная установка была установлена той же компанией только в Санкт-Петербурге. Там за счет дождя, а не солнца, вращается генератор и питает энергией 4G-интернет.

Ранее сообщалось, что компания Google установила бесплатные станции с интернетом во всех местах в большим скоплением людей в Нигерии. Данный опыт они уже прошли в странах Индонезии, Индии, Мексике и так далее, а сейчас осваивают Африканский континент.