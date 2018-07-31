Mail.Ru Group отказалась от продвижения браузера «Амиго»

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Mail.Ru Group объяснила этот шаг тем, что при внедрении браузера «Амиго» были приняты ошибочные решения. Некоторые партнеры и рекламные сети, участвовавшие в его продвижении, оказались недобросовестными.

Использование серых схем распространения «Амиго», которых не предусматривали соглашения с холдингом Mail.Ru Group, привели к тому, что этот браузер стал крайне навязчивым мемом, что, наверное, заметили все пользователи Сети.

Наряду с этим холдинг не собирается отказываться от разработки браузеров в дальнейшем. Он считает эту нишу перспективной. Но в процессе продвижения будут учтены ошибки с «Амиго», чтобы получить хорошие результаты.

Причем на данный момент у Mail.ru Group есть еще один браузер "Go!" с поиском Mail.Ru. Кроме того, пользователи при желании могут продолжать использовать существующую версию «Амиго», она не прекращает свое действие. Mail.Ru Group только лишь отказалась от его дальнейшего развития.

Холдинг выпустил первую версию браузера "Амиго" в 2011 году, тогда он назывался Интернет@Mail.ru. В "Амиго" используется исходный код браузера Chromium. Особенность браузера – панель для быстрого входа в соцсети "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир" и Facebook, а также интегрированный почтовый клиент Mail.ru. Поисковая система - Mail.ru.