Mozilla просит помочь выбрать иконку для Firefox

Сегодня, 13:50

Разработчики браузера предложили пользователям две схемы дизайна для сервисов компании на выбор.

Некогда популярный сервис Mozilla уже давно начал серьезно падать в глазах пользователей. Ряд недостатков, среди которых юзеры указали обилие рекламы и проблемы с назначением постоянного исполнителя, сильно опустили рейтинг браузера Firefox, на смену которому пришел самый популярный и любимый Chrome. Однако руководство Mozilla не опускает руки. Они решили привлечь внимание к программе обновленным дизайном.

Специалисты уже нарисовали новый логотип для флагманского браузера и огромное количество иконок для остальных сервисов. Изменение внешнего облика ожидает все продукты разработчика, включая незначительные утилиты для создания скриншотов или совместного использования файлов. Однако уже в финале колоссальной работы авторы столкнулись с проблемой: они понятия не имеют, как должен выглядеть набор иконок.

Дизайнер создал два варианта графики и просит пользователей помочь выбрать иконку для идеального конечного результата. Свое мнение пользователей просят выражать в комментариях. Первый вариант предусматривает замену известной огненной лисы на мордочку животного. Хотя выглядит иконка непривычно, она дает разработчикам кучу вариантов для реализации иконок иных сервисов. Второй график изображает пылающий хвост лисы. Руководство уверяет, что победитель подвергнется тщательной корректировке, которая позволит выдать идеальный результат.