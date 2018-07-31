WhatsApp расширил свой функционал

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В мессенджере появилась долгожданная возможность осуществлять групповые звонки. Они могут производиться как в аудио, так и в видео – режимах.

WhatsApp продолжает расширять свой потенциал, который становится доступным для пользователей. В групповом звонке в этом сервисе могут участвовать до четырёх юзеров.

Сообщение об этом разместил корпоративный блог WhatsApp. Согласно предоставленной информации, желающий воспользоваться этой возможностью сначала делает звонок одному из абонентов.

Включение в общение других собеседников осуществляется с помощью кнопки, находящейся справа в верхнем углу дисплея. На групповые звонки, как и на обычные, распространяется защита посредством сквозного шифрования.

Групповые звонки после последнего обновления WhatsApp доступны для гаджетов и с Android, и с iOS.

Согласно подсчётам специалистов WhatsApp, пользователи этого сервиса, затрачивают ежедневно на свои звонки больше 2 млрд минут.

Расширяя свой функционал, мессенджер, с одной стороны, экономит ресурсы при таком огромном количестве звонков. С другой, он продолжает удерживать свою клиентуру, открывая перед ней новые возможности.