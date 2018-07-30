Москва входит в пятерку городов с самым быстрым интернетом

Сегодня, 18:14

Об этом журналистам рассказал замруководителя московского городского департамента информационных технологий Александр Горбатько. Такую информацию он представил в ходе презентации инновационных решений. Презентация внедрения новейших IT-технологий в сфере телемедицины проходила в Морозовской детской больнице.

Также чиновник анонсировал появление в столице в скором будущем 5G-интернета. На основе стандарта 5G, по словам Горбатько, в ближайшем будущем будут действовать всевозможные проекты в сферах, непосредственно касающихся жизни людей, таких, как транспорт, образование, здравоохранение, ЖКХ. Пилотный проект по внедрению 5G должен стартовать в 2019 году.

По информации московского чиновника, 90% квартир столицы имеют высокоскоростной интернет, а Москва входит в топ-пятерку городов в мире по скорости интернета. Причем цены за пользование самым быстрым интернетом для москвичей в несколько раз ниже, чем во многих странах. Например, в Нью-Йорке соответствующие цены в 5 раз выше московских.

Также Горбатько отметил, что Москва занимает лидирующую позицию в рейтинге ООН по развитию электронных сервисов. Так как технологии стремительно развиваются, в недалеком будущем разительно изменится вид сервисов, которыми в настоящее время пользуются горожане.

Цель внедрения новых электронных решений – повышение стандартов качества жизни москвичей. Далее будет предусмотрено расширение этих технологий на федеральном уровне.