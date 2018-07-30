Вид рек и каналов Санкт-Петербурга с воды показывает «Яндекс»

Сегодня, 18:00

Сегодня сервис опубликовал более 7,5 тысяч круговых панорам Северной столицы, которые позволяют полюбоваться как городскими видами, так и всеми природными достопримечательностями.

Сегодня сервис «Яндекс» подарил жителям Земли уникальную возможность совершить путешествие по водным просторам Санкт-Петербурга, и оценить вид города с воды не выходя из дома - для этого нужен лишь доступ в Интернет. Благодаря более 7,5 тыс. круговых панорам рек и каналов города, пользователи сети смогут оценить всю красоту города-музея с ракурсов, которые до этого могли видеть лишь пассажиры теплохода.

Виртуальная прогулка показывает около 150 километров водных маршрутов Санкт-Петербурга и прекрасных окрестностей.

Операторы проделали большую работу: в течение нескольких дней путешествия по водным артериям было сделано более 30 000 снимков города, на которые попали даже малоизвестные, но значимые места. Галерея панорам включила Лахта Центр, ледокол «Александр Санников», виды на ЗСД, канал Грибоедова, Мойку, Фонтанку, и даже Обводный канал и Александро-Невскую лавру.

Путешествовать по городу можно в сервисе «Яндекс.Карты», нажав в правом верхнем углу иконку «Панорамы».