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Если информация и «ушла», то в Нидерланды, уверяют руководители «Яндекс.Такси» в России.

Латвия не может простить России факт ее непричастности к тому, что Бабрис заявил о невиновности русского языка и Кремля в бедах страны. Поэтому свою родную страну Литву привлекли к разбирательствам. «Яндекс.Такси» уличили в незаконном сборе персональных данных клиентов. Однако представители не оставили ситуацию в темном свете и «Яндекс» оправдался перед Литвой из-за этого скандала. «Сервисом

«Яндекс.Такси» в Литве управляет наша материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. Обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC, в частности, GDPR. Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований», - заявили в главном офисе в России.