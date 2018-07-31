«Brexit не пугает»: Facebook построит штаб-квартиру в Лондоне

Сегодня, 04:15

Компания видит долгосрочные перспективы таких инвестиций, ведь именно Великобритания рассматривается многими технологическими гигантами, как лучшее место для строительства офисов и развития корпораций.

Facebook построит штаб-квартиру в Лондоне и будет находиться по соседству с Google, Amazon, а также Apple и другими офисами известных компаний. В корпорации считают, что Британия стремительно развивается в технологическом и экономическом плане, а Brexit руководителей организации совсем не пугает. По словам главы одного из крупнейших отделений Стива Хэтча, финансовые операции будут проходить абсолютно нормально, даже при выходе страны из Евросоюза.

Как и другие организации крупных масштабов, Facebook планирует обзавестись большим количеством квадратных метров для своей штаб-квартиры, площадь которой составит не меньше 55 тысяч квадратных метров. Примерно такие же показатели у Amazon, у Apple офис немного меньше, а вот Google решили отличиться и сформировали штаб-квартиру с вдвое большей площадью.