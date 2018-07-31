«Яндекс.Маркет» в рамках номинации «Новый ритейл» на GoTech ищет победителя

Сегодня, 03:30

Сотрудничество сервиса «Яндекс.Маркет» и форума GoTech оказалось плодотворным: теперь они ищут опытных ритейлеров, которые удостоятся приличной награды.

Как сообщает источник, «Яндекс.Маркет» в рамках номинации «Новый ритейл» на форуме GoTech ищет победителя, который будет соответствовать заявленным требованиям. Победитель, который сможет покорить «Яндекс.Маркет», сможет поработать с самим сервисом в рамках пилотного проекта, а также денежные призы.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо представить новые продукты и решения в области торговли. Сюда подходит все – от упаковки и до программных решений.

Сообщается, что первые участники пройдут предварительный отбор, а затем оставшиеся будут представлять свои проекты в главном офисе «Яндекса» и начать совместную работу с экспертами компании-поисковика.

Победителей конкурса ждет вознаграждение в размере тысяч рублей и совместные проекты с компанией-гигантом. Также для данной номинации предусмотрена награда в размере 100 тысяч долларов от фонда the Untitled ventures, которые будут направлены в проект в качестве инвестиций.

Форум будет проходить в столице 22 ноября, а подать заявку можно до 15 октября.

Напомним, компания «Яндекс» запускает с каждым годом все большее количество проектов, и вовлекает молодое поколение в сферу информационных технологий. Такие предложения дают возможность реализовать свои затеи на этапе стартапа, а также внести в свой существующий бизнес новизну.