Роскомнадзор составил инструкцию по защите документов Google Docs

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Эти советы помогут обезопасить информацию в сервисе Google Docs, утверждает Роскомнадзор.

Такая инициатива появилась в результате недавнего скандала, когда в начале июня обнаружилось, что в общий доступ попала конфиденциальная информация людей. Некоторые документы содержали паспортные данные, различные имена и пароли и другую приватную информацию. В конце июля вновь в общем доступе оказалась служебная переписка сотрудников Тинькофф Банка.

Роскомнадзор, например, советует отключать доступ по ссылке, а использовать доступ по приглашению. Также пользователь должен поставить птичку в пункте запрещения добавлять пользователей и изменять настройки доступа.

Конфиденциальная информация, хранящаяся на различных сервисах, часто попадает в открытый доступ не по вине злоумышленников или хакеров, а из-за небрежности самих пользователей. Иногда это может произойти по причине технических сбоев. Поэтому Роскомнадзор и дает «инструкцию» по защите документов, так как в общей массе информационная грамотность людей оставляет желать лучшего.

Но лучшая защита данных – это отказ от использования неблагонадежных сервисов.