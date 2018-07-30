YouTube под покровом ночи сменит свой облик

Сегодня, 14:59

Видеохостинг подготовил изменения для операционной системы Android.

Разработчики приложения YouTube на Android сообщили, что фича под покровом ночи сменит свой облик на «Ночной режим». Дело в том, что операционная система iOS еще с весны этого года начала поддерживать обновленную версию точно также, как и стационарная. Почему-то до последнего ее не имели только Android-пользователи, которые недоумевали, за что им досталась такая вселенская несправедливость.

Android-версия точно такая же, как и у пользователей «яблока». При темном освещении, скачав нужную обновленную программу, юзер сможет наслаждаться просмотром видеороликов, применив специальную тему. Если днем тема светлая, а буквы – темные, то в «ночной версии» все с точностью до наоборот. Создатели приложения отмечают, что такое изменение может уберечь зрение.

В основном, пользователи довольны таким нововведением. Они считают, что безопасность глаз – превыше всего. Но есть и те, которые из-за того, что им просто непривычно, не хотят обновлять приложение. Но приложение действительно достойно уважения.