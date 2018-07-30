Демон Momo : По всему миру власти предупреждают о паранормальной угрозе в WhatsApp

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Проделки ужасного существа со сверхъестественными способностями расследуют уже в целом ряде стран.

Около месяца назад интернет сообщество поразил новый вирусный тренд, которому ранее не было равных. Демон Momo поселился в популярном мессенджере WhatsApp и терроризирует сотни тысяч человек. Ужасное существо со сверхъестественными способностями может получать личные данные о пользователях и даже угрожает собеседникам, насмелившимся ему позвонить или написать в WhatsApp. Momo уже не рассматривается, как потенциальная безобидная шутка хакеров, а всерьёз воспринимается властями по всему миру. Правоохранители ряда стран расследуют деятельность монстра или тех лиц, которые стоят за ним, как вмешательство в личную жизнь. Известно множество случаев, когда Momo публиковал закрытые личные данные или фотографии пользователей WhatsApp.

В настоящее время о паранормальной угрозе демона активно предупреждают власти Испании, Мексики и целого ряда других стран. Людям рекомендуют придержать своё любопытство и не выходить на связь в WhatsApp с Momo. В сообщении полиции говорится, что монстр может похитить личную информацию, склонить человека к насилию или причинению вреда самому себе, а также может угрожать или заниматься вымогательством.

Напомним, что ранее мы писали, как демон WhatsApp терроризирует сотни тысяч пользователей.