Разработчики создали социальную сеть для животных

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Пользователи могут завести страницу своего домашнего любимца и делится своими историями, фотографиями с другими хозяевами питомцев.

Разработчики назвали новую социальную сеть Pet-Smooch. Они не только создали специальное приложение, но и загрузили его в фирменный магазин для Android и iOS.

Крис Ротонда, один из создателей Pet-Smooch, рассказал, что новая социальная сеть для животных собрала в себе всё интересное с остальных социальных сетей, только всё было адаптировано именно для домашних питомцев.

Пользователи смогут не только делиться фотографиями и историями о своих животных, но и включать в анкету их хобби, интересы и даже любимые места. То владелец собаки, который любит дрессировать своего пса, может найти такого же владельца и дрессировать животных вместе. У людей будет получаться некий клуб по интересам самых различных животных.

Кроме того, люди смогут собираться в группы и вносить пожертвования, направленные для приютов животных, или же для спасения жизни какого-либо домашнего питомца.