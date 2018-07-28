Ученые разогнали мобильный интернет в сети 5G до рекордной скорости 10 Гбит/с

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Процедура проходила на высокой скорости в автомобиле, который двигался со скоростью от 30 до 100 км/ч. Современное высокотехнологичное оборудование показало, что в скором времени интернет пятого поколения откроет миру новые, ранее считающиеся фантастическими, возможности.

Ученые провели эксперимент и разогнали мобильный интернет в сети 5G до рекордной скорости 10 Гбит/с, при этом – на скорости 100 км/ч показатели достигли 8 Гбит/с, а при ее снижении до 30 км/ч – интернет работал со скоростью 11 Гбит/с. К слову, ранее таких результатов получить было просто невозможно, а успеху поспособствовали мощнейшие антенны японских разработчиков.

По словам исследователей, уже в 2019 году мобильный интернет пятого поколения будет запущен во всех развитых странах, и такое решение позволит людям управлять транспортными средствами в автономном режиме, пользуясь новой сетью 5G.

Известно, что в России такой интернет первым запустит компания сотовой связи «МегаФон», а работы над внедрением 5G начнутся уже в 2019 году. Уже через год после старта проекта большинство крупных российских городов смогут похвастаться новым интернетом и рекордной скоростью, как ожидают инициаторы проекта.