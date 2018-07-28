YouTube избавился от чёрной рамки вокруг видео с неподходящими пропорциями

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Исключение в YouTube составляют вертикального вида ролики, относящиеся к музыкальным клипам.

Других видео, которые также снимаются на смартфоны, это не коснётся. Функционал был доступен с начала весны 2018 года, однако только в рамках мобильного приложения. Теперь им могут пользоваться и те, кому нравится смотреть фильмы на YouTube, заходя с компьютера. Раньше, если длина и высота видео не были в соотношении 16 на 9, не подходя, ролик всё равно имел такой размер. Просто «лишние» куски заполняли чёрными рамками.

Теперь же видеохостинг будет обрабатывать загружаемый ролик так, чтобы «лишнего» пространства не оставалось. Однако текст с описанием к контенту спустили в нижнюю часть, так что любители изучить подробности должны будут прокручивать. Ранее стало известно о претензиях к Google из-за замедления воспроизведения на YouTube. Руководство браузера Mozilla сделало официальное заявление, отмечая, что для сохранения одинаковой скорости пользователям придётся загружать дополнительно приложение или пользоваться старыми версиями сервиса.